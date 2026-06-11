Les Expositions de la Guinguette de Château -Chalon Château-Chalon mercredi 1 juillet 2026.

Château-Chalon

Les Expositions de la Guinguette de Château -Chalon

L’Alambic chemin de la Tour Château-Chalon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20

Programme des expositions

Du 1er au 14 juillet Suzie CRESPIN-THIRODE Sweet Escape film et installation.

Du 15 au 31 juillet Matias CANAVESE Juracán exposition autour du film Huracan Social Club.

Du 1er au 15 août Fred AUFAY Voyage intime photos et film entre Château-Chalon et Marrakech.

Du 16 au 30 août Pascal CABUT Contre-jour film d’animation. .

L’Alambic chemin de la Tour Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 60 22 91

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English : Les Expositions de la Guinguette de Château -Chalon

L’événement Les Expositions de la Guinguette de Château -Chalon Château-Chalon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu