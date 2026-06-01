La Guinguette de Château-Chalon Au son des fanfares ! Château-Chalon
La Guinguette de Château-Chalon Au son des fanfares ! Château-Chalon vendredi 26 juin 2026.
Château-Chalon
La Guinguette de Château-Chalon Au son des fanfares !
Château-Chalon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Au programme
Vendredi 26 juin Place de l’église
16 h Concert des Mauvais Garçons
18 h Fanfare australienne Pans on Fire
Samedi 27 juin Dans le village
14 h à 18 h Déambulation de la fanfare brésilienne Samba do Pydjam
18 h à l’Alambic Roda brésilienne par Samba do Pydjam .
Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 60 22 91
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English : La Guinguette de Château-Chalon Au son des fanfares !
L’événement La Guinguette de Château-Chalon Au son des fanfares ! Château-Chalon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu
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