La Guinguette de Château-Chalon Au son des fanfares ! Château-Chalon vendredi 26 juin 2026.

Château-Chalon

La Guinguette de Château-Chalon Au son des fanfares !

Château-Chalon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Au programme

Vendredi 26 juin Place de l’église

16 h Concert des Mauvais Garçons

18 h Fanfare australienne Pans on Fire

Samedi 27 juin Dans le village

14 h à 18 h Déambulation de la fanfare brésilienne Samba do Pydjam

18 h à l’Alambic Roda brésilienne par Samba do Pydjam .

Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 60 22 91

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English : La Guinguette de Château-Chalon Au son des fanfares !

L’événement La Guinguette de Château-Chalon Au son des fanfares ! Château-Chalon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu