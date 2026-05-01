Visite du jardin privé de la Gervaiserie Quettehou
Visite du jardin privé de la Gervaiserie Quettehou samedi 23 mai 2026.
Quettehou
Visite du jardin privé de la Gervaiserie
2 Rue du Vieux Presbytère Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Visite du jardin privé de la gervaiserie accessible par une longue allée arborée sous le couvert de 3 grands cèdres centenaires
Jardin constitué de chambres de verdure avec des buis anciens traversées par un escalier d’ eau , fontaines , bassins …
Nombreux rosiers anciens et modernes dont des lianes dans les arbres et pergola
Structure à la française dans une fantaisie à l’ anglaise
Jardin de charme .
2 Rue du Vieux Presbytère Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 30 70 12 38 i-brix@orange.fr
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English : Visite du jardin privé de la Gervaiserie
L’événement Visite du jardin privé de la Gervaiserie Quettehou a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cotentin Le Val de Saire
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