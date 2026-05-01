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Visite du jardin privé de la Gervaiserie Quettehou

Visite du jardin privé de la Gervaiserie Quettehou

Visite du jardin privé de la Gervaiserie Quettehou samedi 23 mai 2026.

Adresse : 2 Rue du Vieux Presbytère

Ville : 50630 Quettehou

Département : Manche

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Quettehou

Visite du jardin privé de la Gervaiserie

2 Rue du Vieux Presbytère Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Visite du jardin privé de la gervaiserie accessible par une longue allée arborée sous le couvert de 3 grands cèdres centenaires
Jardin constitué de chambres de verdure avec des buis anciens traversées par un escalier d’ eau , fontaines , bassins …
Nombreux rosiers anciens et modernes dont des lianes dans les arbres et pergola
Structure à la française dans une fantaisie à l’ anglaise
Jardin de charme   .

2 Rue du Vieux Presbytère Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 30 70 12 38  i-brix@orange.fr

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English : Visite du jardin privé de la Gervaiserie

L’événement Visite du jardin privé de la Gervaiserie Quettehou a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cotentin Le Val de Saire

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