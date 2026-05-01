Visite du jardin privé de la Gervaiserie Quettehou
Visite du jardin privé de la Gervaiserie Quettehou samedi 30 mai 2026.
Quettehou
Visite du jardin privé de la Gervaiserie
2 Rue du Vieux Presbytère Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Visite du jardin privé de la Gervaiserie accessible par une longue allée arborée sous le couvert de 3 grands cèdres centenaires.
Jardin constitué de chambres de verdure avec des buis anciens traversées par un escalier d’ eau, fontaines, bassins…
Nombreux rosiers anciens et modernes dont des lianes dans les arbres et pergola.
Structure à la française dans une fantaisie à l’ anglaise.
Jardin de charme. .
2 Rue du Vieux Presbytère Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 30 70 12 38 i-brix@orange.fr
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English : Visite du jardin privé de la Gervaiserie
L’événement Visite du jardin privé de la Gervaiserie Quettehou a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cotentin Le Val de Saire
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