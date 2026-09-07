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Visite du lavoir de Thury, Lavoir de Thury, Thury

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir de Thury · Thury

Visite du lavoir de Thury, Lavoir de Thury, Thury

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Lavoir de Thury
Adresse
Rue de la Fontaine Saint Julien 89520 THURY
Ville
89520 Thury
Département
Yonne

Visite du lavoir de Thury 19 et 20 septembre Lavoir de Thury Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez le lavoir à votre rythme ! Plongez dans l’histoire locale en explorant librement ce lieu emblématique, symbole du patrimoine rural et des traditions passées. Une balade apaisante, idéale pour s’imprégner de l’atmosphère d’antan

Lavoir de Thury Rue de la Fontaine Saint Julien 89520 THURY Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Visite libre du lavoir.

©Jean François PICOT

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