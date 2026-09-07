AGENDA · Thury
Visite du lavoir de Thury, Lavoir de Thury, Thury
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir de Thury · Thury
Informations pratiques
Visite du lavoir de Thury 19 et 20 septembre Lavoir de Thury Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez le lavoir à votre rythme ! Plongez dans l’histoire locale en explorant librement ce lieu emblématique, symbole du patrimoine rural et des traditions passées. Une balade apaisante, idéale pour s’imprégner de l’atmosphère d’antan
Lavoir de Thury Rue de la Fontaine Saint Julien 89520 THURY Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Visite libre du lavoir.
©Jean François PICOT
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