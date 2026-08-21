Visite du Logis du Sourdy, 4 Le Sourdy, 85130 La Gaubretière, La Gaubretière
samedi 19 septembre 2026 · 4 Le Sourdy, 85130 La Gaubretière · La Gaubretière
Informations pratiques
Visite du Logis du Sourdy 19 et 20 septembre 4 Le Sourdy, 85130 La Gaubretière Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite guidée historique et architecturale des extérieurs et une partie intérieure de la bâtisse du XVIIe siècle, ancienne demeure du Général Sapinaud de la Rairie, figure des guerres de Vendée.
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Visite guidée historique et architecturale des extérieurs et une partie intérieure de la bâtisse du XVIIe siècle, ancienne demeure du Général Sapinaud de la Rairie, figure des guerres de Vendée.
©Logis du Sourdy
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