Visite du marais salant Les Moutiers-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · Les Moutiers-en-Retz
Informations pratiques
Les Moutiers-en-Retz
Visite du marais salant
Route de Moraudeau Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 10:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Connaissez-vous l’or blanc ? Partez à la découverte d’une saline des Moutiers-en-Retz le temps d’une visite guidée.
Découverte de la construction et du fonctionnement du marais, histoire du sel dans la baie de Bourgneuf du XIIe au XVIIe et présentation des copies des fours à sel gaulois.
Informations pratiques
Visite sans réservation, rendez-vous directement au marais salant
Départ à 10h ou à 15h
Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .
Route de Moraudeau Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 89 27 10 33
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English :
Do you know white gold? Take a guided tour of a saltworks in Moutiers-en-Retz.
L’événement Visite du marais salant Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic
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