Informations pratiques

Les Moutiers-en-Retz

Visite du marais salant

Route de Moraudeau Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 10:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Connaissez-vous l’or blanc ? Partez à la découverte d’une saline des Moutiers-en-Retz le temps d’une visite guidée.

Découverte de la construction et du fonctionnement du marais, histoire du sel dans la baie de Bourgneuf du XIIe au XVIIe et présentation des copies des fours à sel gaulois.

Informations pratiques

Visite sans réservation, rendez-vous directement au marais salant

Départ à 10h ou à 15h

Retrouvez ici le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Route de Moraudeau Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 89 27 10 33

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English :

Do you know white gold? Take a guided tour of a saltworks in Moutiers-en-Retz.

L’événement Visite du marais salant Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic