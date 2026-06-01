Visite du moulin, de la forge et du musée des vieux outils, Parking, Bias
Visite du moulin, de la forge et du musée des vieux outils, Parking, Bias vendredi 26 juin 2026.
Visite du moulin, de la forge et du musée des vieux outils 26 – 28 juin Parking Lot-et-Garonne
Sur rdv toute l’année – 3€/personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Parking 2 avenue des prés 47300 bias Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lemoulindebias47@ecomail.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0664763609 »}]
Mise en marche du moulin avec production de farine et démonstration de travail à la forge. moulin forge
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