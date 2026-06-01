Visite du moulin, de la forge et du musée des vieux outils, Parking, Bias

Visite du moulin, de la forge et du musée des vieux outils 26 – 28 juin Parking Lot-et-Garonne

Sur rdv toute l’année – 3€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

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Mise en marche du moulin avec production de farine et démonstration de travail à la forge. moulin forge