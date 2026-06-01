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Visite du moulin, de la forge et du musée des vieux outils, Parking, Bias

Visite du moulin, de la forge et du musée des vieux outils, Parking, Bias vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Parking

Adresse : 2 avenue des prés 47300 bias

Ville : 47300 Bias

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Sur rdv toute l'année - 3€/personne

Visite du moulin, de la forge et du musée des vieux outils 26 – 28 juin Parking Lot-et-Garonne

Sur rdv toute l’année – 3€/personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

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Mise en marche du moulin avec production de farine et démonstration de travail à la forge. moulin forge

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