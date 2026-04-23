Micro-conférence Astérix, le mythe gaulois Micro-Folie Bias Bias
Micro-conférence Astérix, le mythe gaulois Micro-Folie Bias Bias samedi 27 juin 2026.
Bias
Micro-conférence Astérix, le mythe gaulois
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 15:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Astérix nous a-t-il vraiment raconté la Gaule ? Entre vérités historiques et stéréotypes, découvrez comment Astérix a façonné notre imaginaire collectif !
Durée 30-45 min
Réservation conseillée. .
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Micro-conférence Astérix, le mythe gaulois
L’événement Micro-conférence Astérix, le mythe gaulois Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne
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