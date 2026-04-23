Micro-conférence Astérix, le mythe gaulois Micro-Folie Bias Bias

Bias

Micro-conférence Astérix, le mythe gaulois

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 15:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Astérix nous a-t-il vraiment raconté la Gaule ? Entre vérités historiques et stéréotypes, découvrez comment Astérix a façonné notre imaginaire collectif !

Durée 30-45 min

Réservation conseillée. .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-conférence Astérix, le mythe gaulois

L’événement Micro-conférence Astérix, le mythe gaulois Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne