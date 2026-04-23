Atelier Fouilles toi-même ! Micro-Folie Bias Bias

Bias

Atelier Fouilles toi-même !

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 15:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Devenez archéologue le temps d’un atelier ! Équipés de matériel professionnel, découvrez les véritables méthodes de fouilles !

Réservation obligatoire, à partir de 8 ans.

En partenariat avec le musée Excisum. .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Atelier Fouilles toi-même !

L’événement Atelier Fouilles toi-même ! Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne