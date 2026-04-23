Atelier Cro-Mignon Micro-Folie Bias Bias
Atelier Cro-Mignon Micro-Folie Bias Bias samedi 13 juin 2026.
Bias
Atelier Cro-Mignon
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Donnez vie aux animaux préhistoriques et reconstituez la faune extraordinaire qui peuplait notre terre il y a des milliers d’années !
Atelier ouvert aux familles et tout-petits ! .
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Atelier Cro-Mignon
L’événement Atelier Cro-Mignon Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne
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