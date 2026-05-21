Fête de la nature Chantier écocitoyen Lagune de Bias Route de la Cure Bias

Bias

Fête de la nature Chantier écocitoyen Lagune de Bias

Route de la Cure Parking de l’étang de Bourg le Vieux Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Participez à une matinée écocitoyenne aux lagunes de Bias pour contribuer à l’arrachage de la Jussie, une plante aquatique invasive qui menace la biodiversité locale.

Ensemble, agissons pour préserver nos lagunes !

Activité ouverte à tous, sans compétence technique nécessaire, encadrée par un technicien rivière et l’animatrice nature de l’Office de Tourisme de Mimizan.

Prévoyez des bottes ou waders pour aller dans l’eau, ou des chaussures pouvant être salies si vous restez sur la berge. Prévoyez une tenue adaptée à la météo et pouvant se salir, des gants de jardinage, de l’eau, de la crème solaire et une gourde.

Durée 3h

RDV Parking de l’étang de Bourg le Vieux Route de la Cure Bias 9h

Réservation conseillée reservation.mimizan-tourisme.com .

Route de la Cure Parking de l’étang de Bourg le Vieux Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la nature Chantier écocitoyen Lagune de Bias

L’événement Fête de la nature Chantier écocitoyen Lagune de Bias Bias a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan