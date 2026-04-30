Visite guidée au Domaine de Senelles Domaine de Senelles Bias
Visite guidée au Domaine de Senelles Domaine de Senelles Bias vendredi 5 juin 2026.
Bias
Visite guidée au Domaine de Senelles
Domaine de Senelles 14 rue Clémentine Steef Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:00:00
fin : 2026-06-05 16:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Surnommé le château aux assiettes , le Domaine de Senelles est un monument atypique au cœur du Lot-et-Garonne. Laissé à l’abandon pendant des décennies, le domaine a bénéficié d’importants travaux de restauration et de reconstitution en 2024 et 2025. Venez découvrir l’histoire de ce domaine insolite au travers de nos visites guidées !
Billets en vente à l’Office de Tourisme Vallée du Lot-et-Garonne. .
Domaine de Senelles 14 rue Clémentine Steef Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Visite guidée au Domaine de Senelles
L’événement Visite guidée au Domaine de Senelles Bias a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée du Lot et Garonne
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