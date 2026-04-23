Ils sont fous ces archéologues ! Micro-Folie Bias Bias

Bias

Ils sont fous ces archéologues !

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, la Micro-Folie vous invite à plonger au cœur de l’Egypte des pharaons, de la Grèce antique ou de sites archéologiques insolites !

Déconseillé aux moins de 12 ans. .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ils sont fous ces archéologues !

L’événement Ils sont fous ces archéologues ! Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne