Ils sont fous ces archéologues ! Micro-Folie Bias Bias
Ils sont fous ces archéologues ! Micro-Folie Bias Bias lundi 1 juin 2026.
Bias
Ils sont fous ces archéologues !
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-01
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, la Micro-Folie vous invite à plonger au cœur de l’Egypte des pharaons, de la Grèce antique ou de sites archéologiques insolites !
Déconseillé aux moins de 12 ans. .
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Ils sont fous ces archéologues !
L’événement Ils sont fous ces archéologues ! Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne
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