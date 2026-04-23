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Ils sont fous ces archéologues ! Micro-Folie Bias Bias

Ils sont fous ces archéologues ! Micro-Folie Bias Bias

Ils sont fous ces archéologues ! Micro-Folie Bias Bias lundi 1 juin 2026.

Lieu : Micro-Folie Bias

Adresse : 10 Avenue Serge Dubois

Ville : 47300 Bias

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bias

Ils sont fous ces archéologues !

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 14:00:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-01

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, la Micro-Folie vous invite à plonger au cœur de l’Egypte des pharaons, de la Grèce antique ou de sites archéologiques insolites !
Déconseillé aux moins de 12 ans.   .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01  culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Ils sont fous ces archéologues !

L’événement Ils sont fous ces archéologues ! Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne

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