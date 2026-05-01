Atelier Mon mini-musée Micro-Folie Bias Bias
Atelier Mon mini-musée Micro-Folie Bias Bias mercredi 20 mai 2026.
Bias
Atelier Mon mini-musée
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
À vous de jouer les conservateurs de musée ! Venez imaginer et construire votre propre musée miniature !
Pensez à ramener vos petites boîtes en carton !
À partir de 7 ans. .
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Atelier Mon mini-musée
L’événement Atelier Mon mini-musée Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne
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