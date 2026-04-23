Nocturne à la Micro-Folie Micro-Folie Bias Bias

Bias

Nocturne à la Micro-Folie

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 19:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Vivez la Nuit européenne des musées autrement à la Micro-Folie ! Une soirée exceptionnelle vous attend avec des expériences VR immersives, un atelier créatif pour dépoussiérer la Joconde, et une fresque collective à créer tous ensemble !

Rejoignez-nous pour une nocturne conviviale et créative ! .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Nocturne à la Micro-Folie

L’événement Nocturne à la Micro-Folie Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne