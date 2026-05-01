Bias

Le chant des fresques de la Vallée du Lot

Eglise Notre-Dame de Bias Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:30:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

L’itinérance culturelle nous emmènera de l’église de Bias à celle de Pujols en passant par l’église de Casseneuil, en compagnie des raconteurs de pays, Didier Laroque et Gérard Fillol, qui nous dévoileront le sens des trésors cachés dans les fresques murales de ces trois églises.

Organisé par la mairie de Casseneuil en partenariat avec les mairies de Bias et Pujols, l’Office de Tourisme de la Vallée du Lot-et -Garonne.

Déjeuner offert par la municipalité de Casseneuil, inscription obligatoire. .

Eglise Notre-Dame de Bias Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 73 75

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English : Le chant des fresques de la Vallée du Lot

L’événement Le chant des fresques de la Vallée du Lot Bias a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée du Lot et Garonne