Atelier Mon mini-musée Micro-Folie Bias Bias

Bias

Atelier Mon mini-musée

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

À vous de jouer les conservateurs de musée ! Venez imaginer et construire votre propre musée miniature !

Pensez à ramener vos petites boîtes en carton !

À partir de 7 ans. .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Atelier Mon mini-musée

L’événement Atelier Mon mini-musée Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne