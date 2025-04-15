Bias, la balade de Senelles Bias Lot-et-Garonne

Bias, la balade de Senelles 47300 Bias Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4200.0

Cette petite boucle tracée dans la plaine du Lot relie le bourg de Bias à la Voie Verte du Grand Villeneuvois. Le Lot ne s’offre au regard que depuis le pont du Martinet.

+33 5 53 66 14 14

English : Bias, la balade de Senelles

This small loop in the Lot plain connects the village of Bias to the Voie Verte du Grand Villeneuvois. The Lot can only be seen from the Martinet bridge.

Deutsch : Bias, la balade de Senelles

Diese kleine, in der Ebene des Lot verlaufende Schleife verbindet die Stadt Bias mit dem Voie Verte du Grand Villeneuvois. Der Lot bietet sich dem Betrachter erst ab der Brücke von Martinet.

Italiano :

Questo piccolo anello nella pianura del Lot collega la città di Bias alla Voie Verte du Grand Villeneuvois. Il lotto è visibile solo dal ponte Martinet.

Español : Bias, la balade de Senelles

Este pequeño bucle en la llanura del Lot une la ciudad de Bias con la Voie Verte du Grand Villeneuvois. El Lote sólo se puede ver desde el puente Martinet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine