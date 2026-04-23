Le musée des tout-petits Micro-Folie Bias Bias
Le musée des tout-petits Micro-Folie Bias Bias samedi 2 mai 2026.
Bias
Le musée des tout-petits
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Plongez vos tout-petits au cœur d’une œuvre pour découvrir l’art autrement à travers le toucher, les couleurs et les textures, ils explorent avec tous leurs sens pour une première rencontre magique avec la création artistique !
Visite sensorielle ouverte aux familles et tout-petits. .
Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Le musée des tout-petits
L’événement Le musée des tout-petits Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne
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