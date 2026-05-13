Nocturne à la Micro-Folie, Micro-Folie Bias, Bias
Nocturne à la Micro-Folie, Micro-Folie Bias, Bias samedi 23 mai 2026.
Nocturne à la Micro-Folie Samedi 23 mai, 17h00 Micro-Folie Bias Lot-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00
Vivez la Nuit des Musées autrement à la Micro-Folie ! Une soirée exceptionnelle vous attend avec des expériences VR immersives, un atelier ludique pour « dépoussiérer la Joconde », et une fresque collective à créer tous ensemble. Rejoignez-nous pour une nocturne conviviale et créative !
Micro-Folie Bias 10 avenue Serge Dubois 47300 Bias Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0630189601 https://www.instagram.com/microfoliebias/ Musée numérique et espace VR
Projet porté par le Ministère de la Culture, en coordination avec La Villette
Gratuit & ouvert à tous !
Ateliers créatifs, jeux, conférences et rencontres artistiques Parking à proximité
Bus ligne 2 – Arrêt « Ecole de Bias »
Vivez la Nuit des Musées autrement à la Micro-Folie ! Une soirée exceptionnelle vous attend avec des expériences VR immersives, un atelier ludique pour « dépoussiérer la Joconde », et une fresque à !…
©Nicolas Krief
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