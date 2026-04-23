Atelier Cro-Mignon Micro-Folie Bias Bias

Bias

Atelier Cro-Mignon

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Donnez vie aux animaux préhistoriques et reconstituez la faune extraordinaire qui peuplait notre terre il y a des milliers d’années !

Atelier ouvert aux familles et tout-petits ! .

Micro-Folie Bias 10 Avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

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English : Atelier Cro-Mignon

L’événement Atelier Cro-Mignon Bias a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Vallée du Lot et Garonne