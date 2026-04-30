Visite guidée au Domaine de Senelles Domaine de Senelles Bias
Visite guidée au Domaine de Senelles Domaine de Senelles Bias vendredi 19 juin 2026.
Bias
Visite guidée au Domaine de Senelles
Domaine de Senelles 14 rue Clémentine Steef Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:00:00
fin : 2026-06-19 16:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Surnommé le château aux assiettes , le Domaine de Senelles est un monument atypique au cœur du Lot-et-Garonne. Laissé à l’abandon pendant des décennies, le domaine a bénéficié d’importants travaux de restauration et de reconstitution en 2024 et 2025. Venez découvrir l’histoire de ce domaine insolite au travers de nos visites guidées !
Billets en vente à l’Office de Tourisme Vallée du Lot-et-Garonne. .
Domaine de Senelles 14 rue Clémentine Steef Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr
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English : Visite guidée au Domaine de Senelles
L’événement Visite guidée au Domaine de Senelles Bias a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée du Lot et Garonne
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