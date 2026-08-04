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Visite du moulin de la Forge Journées Européennes du Patrimoine Le Moulin La Forge Moulins-sur-Tardoire

samedi 19 septembre 2026 · Le Moulin La Forge · Moulins-sur-Tardoire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Moulin La Forge
Adresse
275 imp. du Moulin La Forge
Ville
16220 Moulins-sur-Tardoire
Département
Charente
Tarif

Moulins-sur-Tardoire

Visite du moulin de la Forge Journées Européennes du Patrimoine

Le Moulin La Forge 275 imp. du Moulin La Forge Moulins-sur-Tardoire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée gratuite du moulin, en français ou en anglais, d’une durée d’une heure. Possibilité d’achat sur place d’huiles et de farines.
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Le Moulin La Forge 275 imp. du Moulin La Forge Moulins-sur-Tardoire 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 58 85 23  contact@lemoulindelaforge.fr

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English :

Free guided tour of the mill, in French or English, lasting one hour. You can purchase oils and flours on site.

L’événement Visite du moulin de la Forge Journées Européennes du Patrimoine Moulins-sur-Tardoire a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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