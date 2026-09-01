Visite du Moulin de Lavaud Saint-Sornin-Leulac
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Sornin-Leulac
Informations pratiques
Saint-Sornin-Leulac
Visite du Moulin de Lavaud
Moulin de Lavaud Saint-Sornin-Leulac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du dernier moulin à eau ayant été en activité sur la Brame. Réservation obligatoire, 10 personnes max par créneau horaire. .
Moulin de Lavaud Saint-Sornin-Leulac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 30 55
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English : Visite du Moulin de Lavaud
L’événement Visite du Moulin de Lavaud Saint-Sornin-Leulac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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