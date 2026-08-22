Visite du Moulin du Pinard Le Moulin du Pinard Saint-Julien-du-Pinet

Informations pratiques

Saint-Julien-du-Pinet

Visite du Moulin du Pinard

Le Moulin du Pinard La Varenne Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans un espace paysagé, découvrez un moulin paysan à blé du XIXè siècle ainsi que la reconstitution de l’ancienne voie ferrée La Galoche. Visite libre ou commentée.

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Le Moulin du Pinard La Varenne Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 06 87

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English :

In a landscaped setting, discover a 19th-century white farmhouse mill as well as a reconstruction of the old railroad line: La Galoche. Self-guided or guided tours available.

L’événement Visite du Moulin du Pinard Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire