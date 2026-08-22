Visite du Moulin du Pinard Le Moulin du Pinard Saint-Julien-du-Pinet
samedi 19 septembre 2026 · Le Moulin du Pinard · Saint-Julien-du-Pinet
Informations pratiques
Saint-Julien-du-Pinet
Visite du Moulin du Pinard
Le Moulin du Pinard La Varenne Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans un espace paysagé, découvrez un moulin paysan à blé du XIXè siècle ainsi que la reconstitution de l’ancienne voie ferrée La Galoche. Visite libre ou commentée.
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Le Moulin du Pinard La Varenne Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 06 87
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English :
In a landscaped setting, discover a 19th-century white farmhouse mill as well as a reconstruction of the old railroad line: La Galoche. Self-guided or guided tours available.
L’événement Visite du Moulin du Pinard Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-08-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire