Visite du moulin et de la scierie Rey, Moulin Rey, Flumet

Informations pratiques

Visite du moulin et de la scierie Rey 19 et 20 septembre Moulin Rey Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez un moulin à farine et une scierie encore en fonctionnement utilisant la force de l’eau. Mise en route des installations grâce à la force motrice de l’eau et démonstrations de sciage et de fabrication de farine.

Moulin Rey Route des Evettes, 73590 Flumet Flumet 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez un moulin à farine et une scierie encore en fonctionnement utilisant la force de l’eau. Mise en route des installations grâce à la force motrice de l’eau et démonstrations de sciage et de…

©Fréderic Rey