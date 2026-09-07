Visite du moulin et de la scierie Rey, Moulin Rey, Flumet
samedi 19 septembre 2026 · Moulin Rey · Flumet
Informations pratiques
Visite du moulin et de la scierie Rey 19 et 20 septembre Moulin Rey Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez un moulin à farine et une scierie encore en fonctionnement utilisant la force de l’eau. Mise en route des installations grâce à la force motrice de l’eau et démonstrations de sciage et de fabrication de farine.
Moulin Rey Route des Evettes, 73590 Flumet Flumet 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez un moulin à farine et une scierie encore en fonctionnement utilisant la force de l’eau. Mise en route des installations grâce à la force motrice de l’eau et démonstrations de sciage et de…
©Fréderic Rey