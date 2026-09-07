Visite du musée de la maison du meunier et du moulin à Tienne, Musée de la maison du Meunier, Flumet

Informations pratiques

Visite du musée de la maison du meunier et du moulin à Tienne Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée de la maison du Meunier Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les richesses culturelles de Flumet : le Musée de la Maison du Meunier et le Moulin à Tienne au bord de l’Arly. Découverte de la vie d’autrefois, du matériel agricole, de vêtements anciens, du fonctionnement du moulin…

Musée de la maison du Meunier 37 Rue du Château, 73590 Flumet Flumet 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Venez découvrir les richesses culturelles de Flumet : le Musée de la Maison du Meunier et le Moulin à Tienne au bord de l’Arly. Découverte de la vie d’autrefois, du matériel agricole, de vêtements du…

©Office de tourisme de Flumet / St Nicolas la Chapelle