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Visite du musée de la maison du meunier et du moulin à Tienne, Musée de la maison du Meunier, Flumet

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la maison du Meunier · Flumet

Visite du musée de la maison du meunier et du moulin à Tienne, Musée de la maison du Meunier, Flumet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la maison du Meunier
Adresse
37 Rue du Château, 73590 Flumet
Ville
73590 Flumet
Département
Savoie

Visite du musée de la maison du meunier et du moulin à Tienne Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée de la maison du Meunier Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les richesses culturelles de Flumet : le Musée de la Maison du Meunier et le Moulin à Tienne au bord de l’Arly. Découverte de la vie d’autrefois, du matériel agricole, de vêtements anciens, du fonctionnement du moulin…

Musée de la maison du Meunier 37 Rue du Château, 73590 Flumet Flumet 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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©Office de tourisme de Flumet / St Nicolas la Chapelle

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