Visite du musée accompagnée par les Amis du Vieil Harnes, Musée d’histoire et d’archéologie, Harnes

Visite du musée accompagnée par les Amis du Vieil Harnes Samedi 23 mai, 14h00 Musée d’histoire et d’archéologie Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Visite accompagnée par les Amis du Vieil Harnes

Musée d’histoire et d’archéologie Rue de Picardie, 62440 Harnes, France Harnes 62440 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321490229 https://www.ville-harnes.fr/site/musees Créé en 1926 par les anciens combattants de Harnes, le Musée est aujourd’hui installé dans l’ancienne propriété d’André-Déprez qui fut Maire de la commune, député et sénateur.

Le Musée est ainsi devenu un lieu de mémoire consacré aux deux conflits mondiaux et à l’archéologie. Il rappelle ainsi les conditions de vie parfois difficiles de la population harnésienne : dure occupation à dix kilomètres du front de 1914/1918, exploitation intensive des ressources minières, accompagnée d’une répression féroce des actions de résistance en milieu urbain industriel, durant la Seconde Guerre Mondiale.

Cinq salles développent ces thématiques, dont une sur la Résistance et une sur la Déportation. Trois salles d’archéologie reflètent le passé gallo-romain et médiéval de Harnes. Une bibliothèque d’ouvrages historiques et des archives sont accessibles aux enseignants et aux étudiants. Ouvert les mercredis (de 15h à 18h). Entrée gratuite.

Visite accompagnée par les Amis du Vieil Harnes

©ministère de la Culture