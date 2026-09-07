Visite du musée : collections permanentes et exposition temporaire Calder, Musée des beaux-arts, Chartres

Informations pratiques

Visite du musée : collections permanentes et exposition temporaire Calder 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Eure-et-Loir

Visite commentée limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée des Beaux-Arts de Chartres inaugure sa nouvelle exposition temporaire Calder au cœur de la France, réalisée dans le cadre du festival AR(t]CHIPEL en partenariat avec le Centre Pompidou.

Figure majeure de la sculpture moderne, Alexander Calder s’impose dès les années 1930 avec ses célèbres Mobiles, des sculptures suspendues animées par le mouvement. L’exposition présente plusieurs œuvres de l’artiste, dont 19 gouaches réalisées entre 1963 et 1973, prêtées par le Centre Pompidou. En parallèle, trois sculptures monumentales sont installées dans l’ancienne chapelle du palais épiscopal.

Tout au long du week-end, découvrez librement et gratuitement le palais épiscopal, les collections permanentes du musée ainsi que cette nouvelle exposition.

Des visites guidées de l’exposition sont proposées le samedi et le dimanche à 14h15, 15h30 et 16h45. Elles sont gratuites, sur réservation obligatoire auprès du musée au 02 37 90 45 80 ou par courriel à musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr.

Petits et grands pourront également profiter d’activités ludiques en autonomie : jeux, coloriages et supports pédagogiques invitent à explorer de manière créative l’univers de Calder et les collections permanentes du musée.

Musée des beaux-arts 29 Cloitre Notre Dame, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33237904580 https://www.chartres.fr/musee-beaux-arts [{« owner »: {« uid »: 93199143, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 150, « bookingContact »: « musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr », « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 25 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}, {« quantity »: « 25 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 2}, {« quantity »: « 25 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789905600000, « id »: 3}], « category »: « VISITE_GUIDEE », « editing »: true, « duo »: false}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}, {« type »: « email », « value »: « musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 37 90 45 80 »}] [{« link »: « mailto:musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr »}] Les jardins sont du XVIIe siècle, tandis que l’ancien évêché est du XVIIIe siècle. Gare à 10 mn – Parking souterrain Place Châtelet

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée des Beaux-Arts de Chartres inaugure sa nouvelle exposition temporaire « Calder au cœur de la France ».

Ar(t]chipel