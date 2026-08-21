Visite du Musée d’Art Sacré, Église Notre-Dame – Musée d’art sacré, Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Visite du Musée d’Art Sacré Dimanche 20 septembre, 10h30 Église Notre-Dame – Musée d’art sacré Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le Musée d’art sacré de Mours-Saint-Eusèbe réunit un fond exceptionnel d’objets liturgiques du XIVe siècle au XXe siècle : habits richement brodés, calices et ostensoirs ornementés, reliquaires, statues et tableaux…

Église Notre-Dame – Musée d’art sacré Grande Rue, 26540 Mours-Saint-Eusèbe, France Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475029695 https://www.mourssainteusebe.fr/un-village-qui-bouge/le-musee-darts-sacres [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}] BUS – Ligne Citéa 63 (Romans – Peyrins) : arrêt Monteil. – Ligne interurbaine D12 (Romans – Beaurepaire) ou D14 (Romans – Montrigaud) ou D9 (Romans – St Vallier/St Donat) : arrêt Mours Gpe Scol J. Vicat.

Le Musée d’art sacré de Mours-Saint-Eusèbe réunit un fond exceptionnel d’objets liturgiques du XIVe siècle au XXe siècle : habits richement brodés, calices et ostensoirs ornementés, reliquaires, et…

©Bruno Drogue