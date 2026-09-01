Visite du Musée de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026 Musée municipal d’art et traditions populaires Cassis
samedi 19 septembre 2026 · Musée municipal d'art et traditions populaires · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Visite du Musée de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Municipal de Cassis vous ouvre ses portes les 19 et 20 septembre de 10h à 18h.
Venez découvrir librement les expositions du Musée de Cassis lors de ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine qui met à l’honneur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Visite libre et gratuite. .
Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 36 78 musee@cassis.fr
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English :
As part of European Heritage Days, the Cassis Municipal Museum will be open to the public on September 19 and 20 from 10 a.m. to 6 p.m.
L’événement Visite du Musée de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026 Cassis a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Cassis
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