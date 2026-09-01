Visite du Musée de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026 Musée municipal d’art et traditions populaires Cassis

Informations pratiques

Cassis

Visite du Musée de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Municipal de Cassis vous ouvre ses portes les 19 et 20 septembre de 10h à 18h.

Venez découvrir librement les expositions du Musée de Cassis lors de ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine qui met à l’honneur les thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .



Visite libre et gratuite. .

Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 36 78 musee@cassis.fr

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English :

As part of European Heritage Days, the Cassis Municipal Museum will be open to the public on September 19 and 20 from 10 a.m. to 6 p.m.

L’événement Visite du Musée de Cassis Journées Européennes du Patrimoine 2026 Cassis a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de Cassis