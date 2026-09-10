Visite du musée de la Grotte du « Massacre de Gaulier », Musée de la Grotte Gaulier, Floing

Informations pratiques

Visite du musée de la Grotte du « Massacre de Gaulier » Samedi 19 septembre, 14h00 Musée de la Grotte Gaulier Ardennes

limité à 6 à 8 personnes à la fois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Alexis Godin, Président de l’UNC de Floing vous fera visiter le musée de la Grotte du « Massacre de Gaulier ».

Vous y découvrirez de nombreuses photos et documents divers consacrés principalement à l’époque de la seconde guerre mondiale 39/45.

Musée de la Grotte Gaulier 39 Avenue des Martyrs de la Résistance 08200 Floing Floing 08200 Ardennes Grand Est 06.08.90.35.33. M. Alexis Godin, Président de l’UNC de Floing vous recevra pour vous faire découvrir les photos et divers documents relatifs à notre histoire, principalement sur la période de la seconde guerre mondiale. parking à proximité et dans la rue même.

Alexis Godin, Président de l’UNC de Floing vous fera visiter le musée de la Grotte du « Massacre de Gaulier »

©M. Alexis Godin