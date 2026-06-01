Visite du musée de la Livarde, La Livarde, Saint-Hilaire-de-Riez

Visite du musée de la Livarde 26 – 28 juin La Livarde Vendée

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Depuis 1993, les bénévoles de l’association La Livarde œuvrent à la valorisation du patrimoine maritime de Saint-Hilaire-de-Riez, en collectant et conservant de nombreux documents et objets relatifs à la marine telle qu’elle se pratiquait lorsque la pêche était l’activité principale du quartier de Sion.

Son fonds est considérable, qu’il s’agisse d’embarcations, de moteurs, d’accessoires divers de navigation ou de cartes postales d’époque. L’association réhabilite également d’anciens navires dans son atelier de restauration

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Exposition d’objets et photos anciennes du patrimoine maritime local.

Visite de l’atelier de charpente et de l’atelier de mécanique marine, ses moteurs et appareils de navigation. Collectage, témoignages, objets témoins et documents.

Tous publics – accès handicapé possible

De 10h à 12h et 14h à 18h, sans réservation

La Livarde 3, rue de l’Océan 85270 Sion sur L’Océan Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 26 94 41 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lalivarde.wixsite.com/sion »}, {« type »: « email », « value »: « brunojaunet@sfr.fr »}]

Découverte du patrimoine maritime, maquettes, expositions photo, modèles mer maritime

Valérie BOUDAUD