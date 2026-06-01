Visites de l’église Saint-Hilaire, Eglise Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-de-Riez
Visites de l’église Saint-Hilaire, Eglise Saint-Hilaire, Saint-Hilaire-de-Riez samedi 27 juin 2026.
Visites de l’église Saint-Hilaire 27 et 28 juin Eglise Saint-Hilaire Vendée
Gratuit. RDV sur le parvis de l’église à 15h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00
Dédiée à Saint Hilaire, évêque de Poitiers ayant évangélisé la région au 6e siècle, l’église primitive a été édifiée en 1025. Bel exemple du néo-gothique, avec ses arcs brisés et ses voûtes à croisée d’ogives, elle fait aujourd’hui la fierté des Hilairois grâce à ses retables remarquables du 17e siècle, inscrits à l’Inventaire des monuments historiques, les tableaux du peintre Henry Simon et son orgue.
Visite guidée avec un bénévole de la paroisse à 15h le samedi et dimanche
Eglise Saint-Hilaire Place de l’Eglise 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@sainthilairederiez.fr »}]
Visites guidées des édifices religieux par les bénévoles de la paroisse église visite
Ville de Saint-Hilaire-de-Riez
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