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Visite du Musée des arts et traditions populaires, Musée des Arts et Traditions populaires, Palinges

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Arts et Traditions populaires · Palinges

Visite du Musée des arts et traditions populaires, Musée des Arts et Traditions populaires, Palinges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée des Arts et Traditions populaires
Adresse
17 rue de l'Église, 71430 Palinges
Ville
71430 Palinges
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Entrée 2€ , gratuit pour les moins de 12 ans

Visite du Musée des arts et traditions populaires 19 et 20 septembre Musée des Arts et Traditions populaires Saône-et-Loire

Entrée 2€ , gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle les samedi 20 et dimanche 21 septembre du Musée des arts et traditions populaires de Palinges !
Venez visiter librement le musée ainsi que l’exposition actuelle sur le passé industriel du village
En bonus : la salle 1900 sera éclairée avec les éclairages de l’époque pour vous proposer une immersion totale !

Musée des Arts et Traditions populaires 17 rue de l’Église, 71430 Palinges Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Ouverture exceptionnelle les samedi 20 et dimanche 21 septembre du Musée des arts et traditions populaires de Palinges.

©les amis du passé

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