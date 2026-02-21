Visite du Musée des arts et traditions populaires, Musée des Arts et Traditions populaires, Palinges
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Arts et Traditions populaires · Palinges
Informations pratiques
Visite du Musée des arts et traditions populaires 19 et 20 septembre Musée des Arts et Traditions populaires Saône-et-Loire
Entrée 2€ , gratuit pour les moins de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Ouverture exceptionnelle les samedi 20 et dimanche 21 septembre du Musée des arts et traditions populaires de Palinges !
Venez visiter librement le musée ainsi que l’exposition actuelle sur le passé industriel du village
En bonus : la salle 1900 sera éclairée avec les éclairages de l’époque pour vous proposer une immersion totale !
Musée des Arts et Traditions populaires 17 rue de l’Église, 71430 Palinges Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Ouverture exceptionnelle les samedi 20 et dimanche 21 septembre du Musée des arts et traditions populaires de Palinges.
©les amis du passé
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