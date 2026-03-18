Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
jeudi 10 septembre 2026 · Espace culturel Laaps'Art · Montardon
Informations pratiques
Montardon
Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 14:00:00
fin : 2026-09-10 18:00:00
Date(s) :
2026-09-10
14h/18h visite libre du musée numérique sur l’exposition En bord de mers réalité virtuelle et jeux en accès libre.
15h/16h atelier Bracelet brésilien. Du fil, des nœuds et des couleurs apprenez à tresser votre propre bracelet brésilien et repartez avec un souvenir fait main au poignet. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie
L’événement Visite du musée et atelier créatif, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-07-04 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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