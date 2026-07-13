Informations pratiques

Saint-Père-en-Retz

VISITE DU PARC DU MANOIR DE LA GRUAIS

Le Manoir de la Gruais n°2 Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Le propriétaire du manoir de la Gruais ouvre les portes de son jardin remarquable pour la journée du dimanche 21 septembre 2025.

Venez découvrir un parc de 1,8 hectare avec une superbe vue d’ensemble, de majestueux arbres de 300 à 400 ans et des plantes généreuses, pour un moment de bien-être au milieu de la nature où la faune est protégée. Visites de ce parc dans la bonne humeur par le propriétaire des lieux.



Le Manoir ouvre sur rendez-vous au public, chiens acceptés en laisse (présence des chiens des propriétaires sur place), parking.

.

Le Manoir de la Gruais n°2 Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 66 56 jacquesdalibot@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement VISITE DU PARC DU MANOIR DE LA GRUAIS Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin