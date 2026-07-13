VISITE DU PARC DU MANOIR DE LA GRUAIS Saint-Père-en-Retz
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Père-en-Retz
Informations pratiques
Saint-Père-en-Retz
VISITE DU PARC DU MANOIR DE LA GRUAIS
Le Manoir de la Gruais n°2 Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01
Le propriétaire du manoir de la Gruais ouvre les portes de son jardin remarquable pour la journée du dimanche 21 septembre 2025.
Venez découvrir un parc de 1,8 hectare avec une superbe vue d’ensemble, de majestueux arbres de 300 à 400 ans et des plantes généreuses, pour un moment de bien-être au milieu de la nature où la faune est protégée. Visites de ce parc dans la bonne humeur par le propriétaire des lieux.
Le Manoir ouvre sur rendez-vous au public, chiens acceptés en laisse (présence des chiens des propriétaires sur place), parking.
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Le Manoir de la Gruais n°2 Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 18 66 56 jacquesdalibot@orange.fr
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English :
L’événement VISITE DU PARC DU MANOIR DE LA GRUAIS Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Saint Brevin
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