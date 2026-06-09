LES MARDIS DE L’ÉTÉ PRENDS-EN DE LA GRAINE Saint-Père-en-Retz
LES MARDIS DE L’ÉTÉ PRENDS-EN DE LA GRAINE Saint-Père-en-Retz mardi 21 juillet 2026.
Saint-Père-en-Retz
LES MARDIS DE L’ÉTÉ PRENDS-EN DE LA GRAINE
Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Cie Les Miscellanées
Pendant le spectacle, le comédien va tenter de réconcilier le public avec des mots désuets, hors d’âge ou trop peu usités. Venez cultiver avec ce colporteur la langue française. .
Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr
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English :
L’événement LES MARDIS DE L’ÉTÉ PRENDS-EN DE LA GRAINE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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