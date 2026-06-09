Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES MARDIS DE L’ÉTÉ PRENDS-EN DE LA GRAINE Saint-Père-en-Retz

LES MARDIS DE L’ÉTÉ PRENDS-EN DE LA GRAINE Saint-Père-en-Retz mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Rue du Grand Fay

Ville : 44320 Saint-Père-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Père-en-Retz

LES MARDIS DE L’ÉTÉ PRENDS-EN DE LA GRAINE

Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Cie Les Miscellanées 
Pendant le spectacle, le comédien va tenter de réconcilier le public avec des mots désuets, hors d’âge ou trop peu usités. Venez cultiver avec ce colporteur la langue française.   .

Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29  mairie@saintpereenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LES MARDIS DE L’ÉTÉ PRENDS-EN DE LA GRAINE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

À voir aussi à Saint-Père-en-Retz (Loire-Atlantique)