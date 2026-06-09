Saint-Père-en-Retz

LES MARDIS DE L’ÉTÉ PRENDS-EN DE LA GRAINE

Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Cie Les Miscellanées

Pendant le spectacle, le comédien va tenter de réconcilier le public avec des mots désuets, hors d’âge ou trop peu usités. Venez cultiver avec ce colporteur la langue française. .

Rue du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr

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English :

L’événement LES MARDIS DE L’ÉTÉ PRENDS-EN DE LA GRAINE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin