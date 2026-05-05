Visite du parc Olbius Riquier, Parc Olbius Riquier, Hyères

Visite du parc Olbius Riquier Vendredi 5 juin, 10h00 Parc Olbius Riquier Var

Limité à 10 participants avec leur accompagnant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Cette visite historique et sensorielle du parc est spécialement conçue pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

Parc Olbius Riquier 37 Avenue Ambroise Thomas, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494007878 https://www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/parc-olbius-riquier [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}] Légué par Olbius Riquier à la ville de Hyères en 1868, ce terrain de 7 ha devient durant 26 ans une succursale du jardin d’acclimatation de Paris. Il est aménagé selon le projet dressé par G. Aumont et M. Chevalier, collaborateurs du paysagiste J.P. Barillet-Deschamps. A son ouverture au public en 1877, il cumule les fonctions de jardin public, jardin d’acclimatation et jardin zoologique. Sa composition paysagère perdure avec ses larges allées, de vastes pelouses, de grands arbres, un lac et sa cascade. Le Parc Olbius Riquier recèle une grande diversité botanique et notamment des palmiers peu courants, une rocaille de succulentes. La serre chaude abrite une végétation foisonnante égayée par les multiples couleurs de sa collection d’hibiscus. Ce parc public urbain accueille des animations destinées aux plus jeunes et de nouveaux espaces paysagers y remplacent peu à peu l’ancien zoo. Parking.

Rendez-vous aux jardins

© MV – Ville d’Hyères