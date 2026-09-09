Visite du parcours permanent et de l’exposition temporaire, Musée Mathurin Méheut, Lamballe-Armor

Informations pratiques

Visite du parcours permanent et de l’exposition temporaire 19 et 20 septembre Musée Mathurin Méheut Côtes-d’Armor

Gratuit ; Réservation fortement conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte libre des collections permanentes du musée ainsi que de l’exposition 2026 « Henri Rivière – Mathurin Méheut : Regards japonisants en Bretagne ».

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire, 22400 Lamballe-Armor, France Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d’Armor Bretagne +33296311999 https://www.musee-meheut.fr Le nouveau musée Mathurin Méheut, consacré à cet artiste peintre, décorateur, illustrateur, céramiste et sculpteur natif de Lamballe-Armor (1882-1958) a ouvert ses portes en juin 2022 après plusieurs années de réflexions.

Créé par l’association “Les Amis de Mathurin Méheut”, il est inauguré en 1972 dans la maison dite du Bourreau à Lamballe-Armor. Au fil des années l’artiste gagne en notoriété, les collections s’enrichissent et le site de la maison du Bourreau s’avère trop exigu.

Le musée présente environ 250 œuvres de l’artiste dans ce nouvel écrin adapté aux exigences modernes de conservation et d’exposition.

Le public est aussi invité à découvrir l’artiste et son œuvre à travers des outils multimédias. Ces dispositifs numériques se déclinent suivant les principaux thèmes développés dans le parcours : la nature, le quotidien, l’ailleurs.

Visite libre du musée.

©muséeMathurinMéheut