Visite du phare de Trezien, Phare de Trézien, Plouarzel

Informations pratiques

Visite du phare de Trezien 19 et 20 septembre Phare de Trézien Finistère

Pour l’occasion, un tarif réduit sera proposé : 13 ans et + : 3,5€, 5-12 ans : 2,5€, – de 5 ans : gratuit. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du phare de Trezien : un médiateur vous attend au sommet pour vous livrer une belle visite commentée, le tout avec un panorama exceptionnel sur la Mer d’Iroise.

Phare de Trézien Route du Phare, 29810, Plouarzel Plouarzel 29810 Finistère Bretagne https://www.iroise-bretagne.bzh/sortir-bouger/activites-culturelles-et-patrimoine/patrimoine-culturel/phare-de-trezien-5886 Description architecturale :

Hauteur au dessus de la mer : 84 m. Taille générale : 37,20 m. Hauteur focale : 35,06 m.

Tour tronconique avec encorbellement cylindrique à la partie supérieure et surmontée d’ un abri cylindrique en maçonnerie de pierres apparentes sur un soubassement tronconique en maçonnerie de pierres apparentes formant groupe avec plusieurs bâtiments. Fût terminé par un encorbellement avec consoles assemblées par des arcs supportant une balustrade en pierre cylindrique. Terrain 1554 m2.

Description technique : 1ère optique : 01 janvier 1894 : feu directionnel blanc 30° – focale 0,25 m . Autres optiques : juillet 1963 : électrification, feu directionnel blanc 2 occultations toutes les 6 secondes. Combustibles : Vapeur pétrole : 1894. Électrification : 1963. Automatisation : 1984. – Etat actuel : Maçonnerie lisse blanche sur une demi-face.

Maison de gardien, annexes. Jardin. Feu fixe de direction à occultation groupées par 2. Ebol 3000, focale 0,15 m. Lampe halo 18W. Portée 23 milles.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du phare de Trezien.

© Léa Lr