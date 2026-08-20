Visite du pressoir d’en haut, Pressoir d’en haut, Dannemoine
samedi 19 septembre 2026 · Pressoir d'en haut · Dannemoine
Informations pratiques
Visite du pressoir d’en haut 19 et 20 septembre Pressoir d’en haut Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez le seul pressoir qui a réussi à être préservé parmi les cinq qui se trouvaient dans la commune ! Celui-ci date du XVIIIe siècle et n’est vraisemblablement plus utilisé depuis la fin du XIXe siècle.
Venez admirer ce patrimoine qui possède pleins d’histoires à raconter !
Pressoir d’en haut 89700 Dannemoine Dannemoine 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.
Seul pressoir préservé des cinq qui existaient dans la commune. Il date du XVIIIe siècle et n’est vraisemblablement plus utilisé depuis la fin du XIXe siècle.
©Commune de Dannemoine
À voir aussi à Dannemoine (Yonne)
- Découvrez le village des métiers d’art, La Scierie, Dannemoine 19 septembre 2026