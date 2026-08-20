Visite du pressoir d’en haut, Pressoir d’en haut, Dannemoine

Informations pratiques

Visite du pressoir d’en haut 19 et 20 septembre Pressoir d’en haut Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez le seul pressoir qui a réussi à être préservé parmi les cinq qui se trouvaient dans la commune ! Celui-ci date du XVIIIe siècle et n’est vraisemblablement plus utilisé depuis la fin du XIXe siècle.

Venez admirer ce patrimoine qui possède pleins d’histoires à raconter !

Pressoir d’en haut 89700 Dannemoine Dannemoine 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté parking sur place.

Seul pressoir préservé des cinq qui existaient dans la commune. Il date du XVIIIe siècle et n’est vraisemblablement plus utilisé depuis la fin du XIXe siècle.

©Commune de Dannemoine