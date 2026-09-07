Visite du quartier historique de Saint-Rambert, Quartier médiéval de Saint-Rambert, Saint-Just-Saint-Rambert
dimanche 20 septembre 2026 · Quartier médiéval de Saint-Rambert · Saint-Just-Saint-Rambert
Informations pratiques
Visite du quartier historique de Saint-Rambert Dimanche 20 septembre, 15h00 Quartier médiéval de Saint-Rambert Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Partez à la découverte du quartier médiéval de Saint-Rambert en suivant Jehan le petit modillon qui a vu défiler tant de personnages à travers les époques.
Quartier médiéval de Saint-Rambert Place de la Paix 42170 Saint-Just Saint-Rambert Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte du quartier médiéval de Saint-Rambert en suivant Jehan le petit modillon qui a vu défiler tant de personnages à travers les époques.
©Mémoire et Patrimoine
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