Visite du Sémaphore à la Pointe Saint-Gildas Pointe Saint-Gildas Préfailles
samedi 19 septembre 2026 · Pointe Saint-Gildas · Préfailles
Informations pratiques
Préfailles
Visite du Sémaphore à la Pointe Saint-Gildas
Pointe Saint-Gildas Musée du Sémaphore Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Retz, le Sémaphore de La Pointe Saint-Gildas vous ouvre ses portes !
Le Sémaphore de la Pointe Saint-Gildas vous invite à le découvrir le temps d’un week-end culturel en septembre à Préfailles.
Au programme
Il est possible de découvrir le Sémaphore de façon libre en autonomie mais aussi par le biais de visites guidées. Ces dernières sont spécialement organisées pour vous en apprendre davantage sur ce lieu culturel. Les principaux thèmes abordés sont l’histoire de la vie des gardiens de phares et des guetteurs de sémaphores ainsi que les évolutions des techniques de communications maritimes.
L’occasion de tout savoir sur ce lieu emblématique de culture sur Destination Pornic et en prendre plein les yeux avec ce panorama aux paysages variés à couper le souffle !
Pourquoi y aller ?
Savoir ce qu’est un sémaphore
À quoi servait-il autrefois et maintenant
Profiter du point de vue exceptionnel de la Pointe Saint-Gildas
Bon à savoir
Visite guidée le samedi et dimanche à 11h et 15h
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Visites guidées sur réservation par téléphone au 02 40 21 01 21 ou par mail semaphore@pornicagglo.fr
Avis aux petits et aux grands ! Venez découvrir le patrimoine local de Destination Pornic. Et profitez de ce moment de partage et de connaissance dans une ambiance conviviale avec un décor époustouflant !
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive, ici
Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .
Pointe Saint-Gildas Musée du Sémaphore Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 01 21 semaphore@pornicagglo.fr
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English :
As part of the Pays de Retz European Heritage Days, the Sémaphore de La Pointe Saint-Gildas opens its doors to you!
L’événement Visite du Sémaphore à la Pointe Saint-Gildas Préfailles a été mis à jour le 2026-08-31 par I_OT Pornic
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