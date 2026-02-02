Visite du site archéologique des grottes du Pape Accès rapide PréhistoSite Brassempouy
Visite du site archéologique des grottes du Pape Accès rapide PréhistoSite Brassempouy mercredi 8 avril 2026.
Visite du site archéologique des grottes du Pape Accès rapide
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy Landes
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Découvrez le site archéologique en compagnie d’un guide.
La visite en accès rapide rendez-vous à l’accueil du PréhistoSite 15 min avant le départ de la visite, départ en véhicule (co-voiturage) et visite des lieux en compagnie d’un médiateur.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Le site archéologique de Brassempouy est situé à environ 3 km du village.
Découvrez le site archéologique en compagnie d’un guide.
La visite en accès rapide rendez-vous à l’accueil du PréhistoSite 15 min avant le départ de la visite, départ en véhicule (co-voiturage) et visite des lieux en compagnie d’un médiateur.
Le billet pour la visite du site archéologique donne droit à la visite du musée et de l’ArchéoParc.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE .
PréhistoSite 404 Rue du Musée Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite du site archéologique des grottes du Pape Accès rapide
Discover the archaeological site in the company of a guide.
Quick-access tour: meet at the PréhistoSite reception desk 15 minutes before the tour is due to start, leave by vehicle (car pooling) and visit the site in the company of a mediator.
RESERVATION ESSENTIAL
L’événement Visite du site archéologique des grottes du Pape Accès rapide Brassempouy a été mis à jour le 2026-01-29 par Landes Chalosse