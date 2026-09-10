Visite du site archéologique, minier et médiéval de Brandes-en-Oisans, Site archéologique de Brandes, L’Alpe d’Huez

Informations pratiques

Visite du site archéologique, minier et médiéval de Brandes-en-Oisans 19 et 20 septembre Site archéologique de Brandes Isère

Prévoir chaussures type baskets, chaussures de randonnée ; accueil à 15h50 à la cabane du Golf, (quartier des Bergers, Alpe d’Huez), chemin Font Morelle, vers les tennis ; visite annulée si pluie ; renseignements au 06 31 90 28 03 (gemarcheo@wanadoo.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite guidée des vestiges du site archéologique et médiéval de Brandes-en-Oisans avec l’association GEMA, Groupe d’Etude des Mines Anciennes et son président, Flavien PERRAZA.

Découvrez l’histoire des techniques d’extraction du minerai d’argent et la vie quotidienne dans ce coron médiéval unique en France pour une station touristique d’altitude et pour l’Europe occidentale des XIIe-XIVe siècles.

La mine appartenait au dauphin, seigneur du Dauphiné et son produit fini était de la poudre d’argent qui constituait la matière première de ses pièces de monnaie.

Église, maison, quartier industriel, tour de guet, revivez le Moyen Âge et plongez dans la vie des mineurs du village paroissial de Brandes, un site classé Monument historique dès 1993 et fouillé intégralement par les archéologues de 1977 à 2015.

Site archéologique de Brandes Chemin de Font Morelle 38750 ALPE D’HUEZ L’Alpe d’Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0631902803 »}] Le site archéologique de Brandes est un coron médiéval (XIIe-XIVe siècles) avec son église paroissiale, sa tour de guet seigneuriale, son village, ses ateliers et aménagements hydrauliques, ses galeries suivant le filon d’argent (inaccessibles).

Le seigneur du Dauphiné, le Dauphin, possédait en partie l’exploitation de minerai pour la confection de sa monnaie d’argent. Le site de Brandes a été exploité de 1180 environ à 1339. La communauté, ouverte sur les régions environnantes (en témoignent des monnaies retrouvées sur le site en provenance de Vienne, Lyon, de Provence, Bourgogne etc…) comptait environ 200 individus, femmes et enfants compris. Le site archéologique est classé au titre des Monuments Historiques en 1993.

Visite guidée des vestiges du site archéologique et médiéval de Brandes-en-Oisans avec l’association GEMA, Groupe d’Etude des Mines Anciennes et son président, Flavien PERRAZA.

Crédits photo : Lionel Royet, Office de tourisme de l’Alpe d’Huez