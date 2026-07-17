Visite du site du château de Folleville, Château de Folleville, Folleville

Informations pratiques

Visite du site du château de Folleville 19 et 20 septembre Château de Folleville Somme

gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’office de tourisme Avre Luce Noye vous ouvre les portes du château de Folleville.

Venez découvrir à travers cette visite guidée, l’histoire de ce site qui a traversé les siècles jusqu’à nos jours.

Vous pourrez en profiter pour découvrir également l’église de Folleville classée à l’UNESCO au titre des Chemins de Compostelle qui jouxte le château.

Château de Folleville 6 Chem. Derrière les Haies 80250 Folleville Folleville 80250 Somme Hauts-de-France 03 22 41 58 72 On estime que le château a été construit vers les XIVe siècle, XVe siècle sur l’emplacement d’un édifice antérieur, le donjon quadrangulaire fut quant lui édifié au XIe siècle

La forteresse médiévale de Folleville domine la vallée de la Noye. Ce lieu était à conquérir et fut au cœur la guerre de Cent Ans.

Réaménagé en demeure de plaisance par Raoul de Lannoy, qui y reçoit plusieurs rois de France, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, la vieille forteresse médiévale connaît un long déclin à partir du XVIIIe siècle.

S’en suit sa démolition partielle qui a été entreprise par le duc de Mailly à partir de 1777.

Les ruines du château sont désormais la propriété de la Communauté de Communes Avre Luce Noye et sert d’écrin à des événements culturels tout au long de l’année. parking

L’office de tourisme Avre Luce Noye vous ouvre les portes du château de Folleville.

©otaln