Visite du temple d’Orléans, Église protestante unie d’Orléans, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Église protestante unie d'Orléans · Orléans
Informations pratiques
Visite du temple d’Orléans 19 et 20 septembre Église protestante unie d’Orléans Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le temple actuel fut projeté en 1834 puis construit en 1836 à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Pierre-Empont détruite en 1830. Il est l’œuvre du pasteur Rosseloty et de l’architecte François-Narcisse Pagot. Il est ouvert au culte en 1839. Les travaux ont été réalisés par le maçon Philippe Mouret-Lelong. Un orgue est installé en 1839 puis remplacé en 1964.
Église protestante unie d’Orléans Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238537271 https://orleans.epudf.org Édifice bâti à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Pierre-Empont, vendue en 1793, sur un projet de l’architecte François Pagot. C’est un édifice de plan central circulaire, couvert autrefois d’une coupole. Cette rotonde a un diamètre de 14,80m. Il s’ouvre par un portail d’ordonnance ionique à fronton. L’ensemble est couronné d’un entablement d’ordre ionique, orné de triglyphes et métopes, ces dernières décorées de médaillons à rayons.
Visite libre du Temple d’Orléans
©AOT
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