Visite du temple d’Orléans, Église protestante unie d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Visite du temple d’Orléans 19 et 20 septembre Église protestante unie d’Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le temple actuel fut projeté en 1834 puis construit en 1836 à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Pierre-Empont détruite en 1830. Il est l’œuvre du pasteur Rosseloty et de l’architecte François-Narcisse Pagot. Il est ouvert au culte en 1839. Les travaux ont été réalisés par le maçon Philippe Mouret-Lelong. Un orgue est installé en 1839 puis remplacé en 1964.

Église protestante unie d’Orléans Cloître Saint-Pierre Empont, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238537271 https://orleans.epudf.org Édifice bâti à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Pierre-Empont, vendue en 1793, sur un projet de l’architecte François Pagot. C’est un édifice de plan central circulaire, couvert autrefois d’une coupole. Cette rotonde a un diamètre de 14,80m. Il s’ouvre par un portail d’ordonnance ionique à fronton. L’ensemble est couronné d’un entablement d’ordre ionique, orné de triglyphes et métopes, ces dernières décorées de médaillons à rayons.

Visite libre du Temple d’Orléans

©AOT