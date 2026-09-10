Visite du temple protestant de Rennes, Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes, Rennes

Informations pratiques

Visite du temple protestant de Rennes 19 et 20 septembre Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découverte du bouleversement sociétal apporté par la Réforme au XVIe siècle et du protestantisme breton, en particulier à travers la visite du temple.

En 1899, lors du procès en révision d’Alfred Dreyfus, le pasteur Paul Collet et la communauté protestante ont pris en charge l’accueil de Mme Dreyfus et de ses avocats, soutenant la justice et la vérité face à l’hostilité.

Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes 22 boulevard de la Liberté, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://rennes.epudf.org/

Visite du temple

EPURennes©